Какая погода ждет жителей Удмуртии 31 декабря

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-30T15:48:28+03:00

А также прогноз погоды на первые дни 2020 года

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В Удмуртии 31 декабря ожидается потепление. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Так, 31 декабря, во вторник, днем ожидается -4…-9 градусов, ночью -1…-6 градусов. В первой половине дня ветер до 15-17 м/с, метель, снежные заносы и накат. ГУ МЧС России по Удмуртии предупреждает о сильных снегопадах. В случае образования значительных заторов в период с 08:00 31.12.19 до 08:00 01.01.20 возможно будет введено ограничение движения для большегрузных автомобилей по федеральной дороге М-7 «Волга».

1 января 2020 года, в среду, днем ветер ослабнет, ожидается −3…−2 градуса, ночью похолодает до -5..-10 градусов.

2 января температура воздуха вновь существенно понизится: в течение суток ожидается -10..-15 градусов. Осадков в этот день не прогнозируется.

3 января днем придёт очередное потепление днем −9…−8 градусов, ночью −4 градуса и снегопад.

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ИСТОЧНИК KP.RU