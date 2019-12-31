Как будет работать общественный транспорт Ижевска 31 декабря
31 декабря и в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать иначе. Как именно, узнала «Комсомолка».
Бесплатный проезд?
Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, 31 декабря общественный транспорт в Ижевске будет работать по расписанию субботы, при этом проезд на трамваях и троллейбусах с 00:00 до 03:30 нового года будет бесплатным.
Будут ли перекрывать дороги?
Во время проведения новогодних мероприятий на Центральной площади для большегрузов и личного транспорта с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января закроют улицу Пушкинскую на участке от ул. Красногеройской до пер. Широкого. Такое ограничение будет действовать и на период с 1 по 7 января, когда на площади будут проходить вечерние торжественные мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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