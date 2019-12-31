На центральной площади и над прудом: где и во сколько ижевчане увидят фейерверки в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-31T13:01:15+03:00

А также – какие еще сюрпризы ожидают горожан

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Ни один Новый год не может обойтись без фейерверков. В новогоднюю ночь в Ижевске прогремит сразу два масштабных салюта.

Первый прогремит сразу же после боя курантов на Центральной площади Ижевска. А второй фейерверк ижевчане и гости столицы увидят ровно через час – в 01:00 над акваторией ижевского пруда.

Помимо фейерверков на Центральной площади будет насыщенная праздничная программа. Например, ижевчане три раза смогут увидеть световое шоу: с 20:00 до 20:05, с 22:00 до 22:05 и с 00:05 до 00:10.

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ИСТОЧНИК KP.RU