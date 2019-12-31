Ижевская фигуристка Алина Загитова встретит Новый год в Москве

СЕГОДНЯ 17:09 2019-12-31T17:09:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не приедет на Новый год в родной Ижевск. Об этом рассказал отец спортсменки.

- У Алины сейчас шоу и у нее нет времени ездить в Ижевск. Так что будем отмечать всей семьей Новый год в Москве. Традиционно мы его всегда всей семьей отмечаем, - объясняет Ильназ Загитов.

По сообщениям мужчины, блюда для новогоднего стола еще не выбраны.

Каникулы ижевской фигуристки продлятся всего два дня, и уже 2 января она снова приступит к работе и тренировкам.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала «Спортсменкой года»

Ижевская чемпионка Алина Загитова заканчивает карьеру?

ИСТОЧНИК KP.RU