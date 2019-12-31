Ижевская фигуристка Алина Загитова встретит Новый год в Москве
Олимпийская чемпионка Алина Загитова не приедет на Новый год в родной Ижевск. Об этом рассказал отец спортсменки.
- У Алины сейчас шоу и у нее нет времени ездить в Ижевск. Так что будем отмечать всей семьей Новый год в Москве. Традиционно мы его всегда всей семьей отмечаем, - объясняет Ильназ Загитов.
По сообщениям мужчины, блюда для новогоднего стола еще не выбраны.
Каникулы ижевской фигуристки продлятся всего два дня, и уже 2 января она снова приступит к работе и тренировкам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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