Шесть человек пострадали в пожаре в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Удмуртии

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:29:50+03:00

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В канун Нового года в Глазовском психоневрологическом интернате произошел пожар. По предварительным данным, возгорание произошло из-за пациента, который курил в кровати. Пожарные приехали место происшествия спустя 4 минуты после срабатывания сигнализации.

– В 18.20 произошел пожар в палате на 2-м этаже главного корпуса Глазовского психоневрологического интерната. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение на 2-м этаже в здании главного корпуса в палате на площади 20 кв. м, – сообщает пресс-служба управления МЧС России по Удмуртии.

Всего за несколько минут силами спасательных отрядов МЧС удалось провести быструю эвакуацию 491 пациента, а также 44 работников интерната. Спустя 20 минут после начала возгорания пожар был ликвидирован. К сожалению, за это время в нем успели пострадать 6 человек, сейчас они находятся в больнице. Еще 18 человек удалось спасти.

В настоящее время Следственный комитет проводит доследственную проверку и уточняет реальную причину пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU