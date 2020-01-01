Мужчина зарезал прохожего после просьбы дать закурить в Удмуртии

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:09:32+03:00

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В Сарапуле мужчина напал с ножом на двух прохожих, после того как они попросили его закурить. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по России в Удмуртии.

– По данным следствия, около 1 часа ночи 1 января 28-летний и 33-летний жители г. Сарапула находились в состоянии алкогольного опьянения на улице Труда, где встретили ранее судимого, также находящегося в состоянии алкогольного опьянения 43-летнего подозреваемого. Мужчины попросили у него закурить. В ответ на просьбу подозреваемый достал нож и ударил им потерпевших, – говорится в сообщении.

Один мужчина от полученных ран скончался на месте, другому успели оказать первую помощь, он остался жив. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Позодреваемый в нападении задержан. Сейчас по факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU