Мужчина зарезал прохожего после просьбы дать закурить в Удмуртии
В Сарапуле мужчина напал с ножом на двух прохожих, после того как они попросили его закурить. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по России в Удмуртии.
– По данным следствия, около 1 часа ночи 1 января 28-летний и 33-летний жители г. Сарапула находились в состоянии алкогольного опьянения на улице Труда, где встретили ранее судимого, также находящегося в состоянии алкогольного опьянения 43-летнего подозреваемого. Мужчины попросили у него закурить. В ответ на просьбу подозреваемый достал нож и ударил им потерпевших, – говорится в сообщении.
Один мужчина от полученных ран скончался на месте, другому успели оказать первую помощь, он остался жив. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Позодреваемый в нападении задержан. Сейчас по факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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