2020-01-02T12:19:27+03:00
Общество

Водопровод повредился в Ижевске

Подачу воды возобновят к вечеру 2 января
Анастасия Захарова
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На месте повреждения работают специалистыНа месте повреждения работают специалистыФото: Архив КП
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2 января утром около дома №10 по улице Татьяны Барамзиной повредился водопровод. Об этом сообщает в соцсетях глава Устиновского района Владимир Петухов.

Один дом сейчас отключен от водоснабжения. На месте происшествия работает аварийная бригада «Ижводоканала». Около дома планируют установить бочку с водой.

Предполагают, что водопровод починят к вечеру 2 января. ЧТобы дом не подтопило, задействуют технику.

Напомним, это не первый случай повреждения коммуникаций за последнее время. Не так давно произошел порыв водопровода на улице М. Горького. Также недавно были проблемы на перекрестке ул. Пушкинской и 10 лет Октября и на перекрестке ул. Бородина и Свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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