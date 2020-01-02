Историческое здание продают в Ижевске
В Ижевске продают историческое здание по адресу ул. М. Горького, 69. Соответствующий документ появился на сайте Минимущества республики.
Площадь здания составляет 615,9 кв. м. Его начальная цена - 22 540 000 рублей. Конкурс состоится в феврале этого года. Новый собственник будет обязан позаботиться о сохранении объекта культурного наследия: отреставрировать фасады, восстановить кровлю, восстановить подвалы и разрушенные стены и своды.
Сейчас в здании находится Управление образования администрации города Ижевска. Раньше дом принадлежал купцу Егору Новикову.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин сделал снежные скульптуры
Алина Загитова рассказала, каким был для нее 2019 год
Группа «Шляпники», метание валенка и «сУхой день»; чем ижевчанам заняться в новогодние каникулы?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»