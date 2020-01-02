2020-01-02T15:18:16+03:00
Общество

Историческое здание продают в Ижевске

Его стоимость оценили в 22,5 млн рублей
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Яндекс картыФото: Яндекс карты
Изменить размер текста:

В Ижевске продают историческое здание по адресу ул. М. Горького, 69. Соответствующий документ появился на сайте Минимущества республики.

Площадь здания составляет 615,9 кв. м. Его начальная цена - 22 540 000 рублей. Конкурс состоится в феврале этого года. Новый собственник будет обязан позаботиться о сохранении объекта культурного наследия: отреставрировать фасады, восстановить кровлю, восстановить подвалы и разрушенные стены и своды.

Сейчас в здании находится Управление образования администрации города Ижевска. Раньше дом принадлежал купцу Егору Новикову.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин сделал снежные скульптуры

Алина Загитова рассказала, каким был для нее 2019 год

Группа «Шляпники», метание валенка и «сУхой день»; чем ижевчанам заняться в новогодние каникулы?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять человек в Удмуртии получили ножевые ранения в первые дни Нового года
Историческое здание продают в Ижевске
Водопровод повредился в Ижевске
Врач Марат Багаутдинов умер в Ижевске
Художник сделал раскраску про Ижевск
Дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин сделал снежные скульптуры
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова рассказала, каким был для нее 2019 год
В больнице Удмуртии умер один из пострадавших после пожара в психдиспансере
МЧС Удмуртии предупреждает водителей о сильном гололеде
Двойняшки родились в новогоднюю ночь в Ижевске
Больше 60 тысяч человек поучаствовали в новогодних мероприятиях в Удмуртии
Мужчина зарезал прохожего после просьбы дать закурить в Удмуртии
Шесть человек пострадали в пожаре в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Удмуртии
10 необычайно красивых фото новогоднего салюта в Ижевске
Ижевского чиновника наказали за игнорирование обращений граждан