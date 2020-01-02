Историческое здание продают в Ижевске

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:18:16+03:00

Его стоимость оценили в 22,5 млн рублей

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В Ижевске продают историческое здание по адресу ул. М. Горького, 69. Соответствующий документ появился на сайте Минимущества республики.

Площадь здания составляет 615,9 кв. м. Его начальная цена - 22 540 000 рублей. Конкурс состоится в феврале этого года. Новый собственник будет обязан позаботиться о сохранении объекта культурного наследия: отреставрировать фасады, восстановить кровлю, восстановить подвалы и разрушенные стены и своды.

Сейчас в здании находится Управление образования администрации города Ижевска. Раньше дом принадлежал купцу Егору Новикову.

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ИСТОЧНИК KP.RU