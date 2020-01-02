Пять человек в Удмуртии получили ножевые ранения в первые дни Нового года
В Удмуртии зарегистрировали семь фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в период с 31 декабря по 2 января. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
В результате двое потерпевших скончались, пятерых доставили в больницы с ножевыми ранениями.
-Все они были получены в результате ссор, возникших в ходе совместного распития спиртных напитков со знакомыми. При этом многие пострадавшие пытаются скрыть от врачей и сотрудников полиции истинное происхождение полученных телесных повреждений, утверждая, что тяжелые травмы и ножевые ранения получили самостоятельно, - говорится в сообщении.
МВД по Удмуртии напоминает: за причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Группа «Шляпники», метание валенка и «сУхой день»; чем ижевчанам заняться в новогодние каникулы?
Заболел зуб или произошел пожар: куда звонить ижевчанам в Новый год, если произошло ЧП
Повезет в любви: гороскоп отношений на 2020 год для ижевчан
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»