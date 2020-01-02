Пять человек в Удмуртии получили ножевые ранения в первые дни Нового года

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:06:23+03:00

Преступления произошли в Ижевске, Сарапуле, Можге и Увинском районе Фото: Константин ИВШИН

Всего зарегистрировано семь фактов причинения тяжкого вреда здоровью

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В Удмуртии зарегистрировали семь фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в период с 31 декабря по 2 января. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В результате двое потерпевших скончались, пятерых доставили в больницы с ножевыми ранениями.

-Все они были получены в результате ссор, возникших в ходе совместного распития спиртных напитков со знакомыми. При этом многие пострадавшие пытаются скрыть от врачей и сотрудников полиции истинное происхождение полученных телесных повреждений, утверждая, что тяжелые травмы и ножевые ранения получили самостоятельно, - говорится в сообщении.

МВД по Удмуртии напоминает: за причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU