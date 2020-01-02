«Городки» и тюбинги: как прошла «Игра под шубой» в Ижевске?
2 января в парке Кирова в рамках новогоднего фестиваля состоялась «Игра под шубой». Об этом сообщают «Парки Ижевска».
Фото: Парки Ижевска
Фото: Парки Ижевска
Фото: Парки Ижевска
-Это была прекрасная возможность взбодриться, поднять настроение и зарядиться энергией на все новогодние праздники! - говорится в сообщении.
В рамках «Игры под шубой» в парке Кирова сегодня вспоминали самые любимые зимние забавы. Жители и гости столицы сыграли более 150 партий в «городки» с валенками и проехали на тюбингах суммарно более 1 км.
Сегодня в парке Кирова разыграли 150 призов, а еще устроили показ экошуб. Горожан радовали танцами от коллектива «Вертикаль». Всего мероприятие посетили более 1500 человек.
Фото: Парки Ижевска
Фото: Парки Ижевска
Напомним, завтра в парке Кирова состоится фестиваль зимней рыбалки «сУхой день». В парке пройдут соревнования на самую большую рыбу и самый массивный улов. На берегу будут проходить соревнования на ловкость, точность и терпение. А также завтра можно будет попробовать уху. Полную афишу новогодних мероприятий в городе можно увидеть здесь.
Фото: Парки Ижевска
Фото: Парки Ижевска
Фото: Парки Ижевска
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ИСТОЧНИК KP.RU
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