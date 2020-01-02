2020-01-02T17:53:31+03:00
Общество

«Городки» и тюбинги: как прошла «Игра под шубой» в Ижевске?

А также - показ экошуб
Анастасия Захарова
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Фото: Парки ИжевскаФото: Парки Ижевска
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2 января в парке Кирова в рамках новогоднего фестиваля состоялась «Игра под шубой». Об этом сообщают «Парки Ижевска».

Фото: Парки Ижевска

Фото: Парки Ижевска

Фото: Парки Ижевска

Фото: Парки Ижевска

Фото: Парки Ижевска

Фото: Парки Ижевска

-Это была прекрасная возможность взбодриться, поднять настроение и зарядиться энергией на все новогодние праздники! - говорится в сообщении.

В рамках «Игры под шубой» в парке Кирова сегодня вспоминали самые любимые зимние забавы. Жители и гости столицы сыграли более 150 партий в «городки» с валенками и проехали на тюбингах суммарно более 1 км.

Сегодня в парке Кирова разыграли 150 призов, а еще устроили показ экошуб. Горожан радовали танцами от коллектива «Вертикаль». Всего мероприятие посетили более 1500 человек.

Фото: Парки Ижевска

Фото: Парки Ижевска

Фото: Парки Ижевска

Фото: Парки Ижевска

Напомним, завтра в парке Кирова состоится фестиваль зимней рыбалки «сУхой день». В парке пройдут соревнования на самую большую рыбу и самый массивный улов. На берегу будут проходить соревнования на ловкость, точность и терпение. А также завтра можно будет попробовать уху. Полную афишу новогодних мероприятий в городе можно увидеть здесь.

Фото: Парки Ижевска

Фото: Парки Ижевска

Фото: Парки Ижевска

Фото: Парки Ижевска

Фото: Парки Ижевска

Фото: Парки Ижевска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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