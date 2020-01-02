2020-01-02T20:56:58+03:00
Происшествия

Вместе с ижевским поэтом и врачом Маратом Багаутдиновым в аварии погибла Светлана Ельшина

Прощание с ней пройдёт 4 января
Анастасия ЗахароваДмитрий Бикин
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Фото: архивФото: архив
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В страшной аварии 31 декабря трагически погибла Светлана Ельшина, сотрудница департамента потребительского кредитования Корпорации «Центр». Об этом сообщают ее родственники.

Напомним, ДТП произошло в канун Нового года. Вместе со Светланой погиб известный врач и поэт Марат Багаутдинов. Авария произошла на дороге в Пермь. Также в результате ДТП пять человек получили травмы.

Светлане был 31 год. Она начала работать в Корпорации «Центр» в 2010 году оформителем отдела рассрочки в Перми. В 2014 году она переехала в Ижевск, где работала куратором отдела потребительского кредитования.

Коллеги вспоминают Светлану как отзывчивого и доброго человека.

Прощание со Светланой состоится 4 января в Пермском крае по адресу: село Курашим, ул. Строителей, д. 5/2 в 14:00. Прощание с Маратом Багаутдиновым состоится 3 января в траурном зале похоронного дома «Вознесение» по адресу ул. Буммашевская, 7/3 в 12:00.

Мы приносим соболезнования родным и близким погибших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Вместе с ижевским поэтом и врачом Маратом Багаутдиновым в аварии погибла Светлана Ельшина
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