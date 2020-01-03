«сУхой день»: в Ижевске определили лучших рыбаков

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:34:59+03:00

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3 января в парке имени Кирова прошел фестиваль «сУхой день», где в своих умениях соревновались рыбаки города. На старт соревнований вышло более 30 участников, сообщают «Парки Ижевска».

ФОТО: Парки Ижевска

В итоге, третье место занял Павел Нурканов, второе – Анатолий Широбоков, а первое – Андрей Усков. Кроме того, были вознаграждены победители в специальных номинациях: самым опытным рыбаком стал 71-летний Аркадий Широков, самым молодым – 10-летний Савелий Саламатов. Были выделены и те, кто пришел на рыбалку целыми семьями – Галинур и Ильнур Латыповы. Все они получили достойные призы.

Для тех, кто пришел просто поддержать рыбаков, были организованы конкурсы и интерактивы. Всех гостей фестиваля угостили блюдами полевой кухни – кашей и ухой из судака.

ФОТО: Парки Ижевска

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ИСТОЧНИК KP.RU