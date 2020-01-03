Ижевчанин победил в фотоконкурсе «Дикая природа России»
Он занял первое место в номинации «Макросъемка»
ФОТО: Pixabay
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Ижевчанин Андрей Кузнецов стал одним из победителей всероссийского фотоконкурса «Дикая природа России», организованным журналом «National Geographic Россия».
ФОТО: Андрей Кузнецов, nat-geo.ru
Для в конкурсе фотохудожники со всей страны прислали более 40 тысяч работ. Они были распределены по 11 номинациям. Лучшие конкурсные работы будут представлены в Государственном Дарвинском музее. Выставка (0+) будет работать до 2 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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