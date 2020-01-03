Скончался экс-проректор Удмуртского госуниверситета Николай Леонов
В возрасте 62 лет скончался бывший проректор Удмуртского государственного университета по научной работе, экс-декан факультета психологии и педагогики, заведующий кафедры социальной психологии и конфликтологии Института педагогики, психологии и социальных технологий Николай Леонов.
О его смерти сообщили коллеги.
- Ушёл Николай Ильич Леонов…, - сообщил на своей странице в Facebook Андрей Анисимов - председатель профсоюзной организации работников УдГУ.
Знакомые Николая Ильича отметили, что в последнее время его здоровье подкосила болезнь. О времени и месте прощания сообщат дополнительно.
«Комсомольская правда»-Ижевск» выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Леонова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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