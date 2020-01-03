Скончался экс-проректор Удмуртского госуниверситета Николай Леонов

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:50:56+03:00

О его смерти сообщили коллеги

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В возрасте 62 лет скончался бывший проректор Удмуртского государственного университета по научной работе, экс-декан факультета психологии и педагогики, заведующий кафедры социальной психологии и конфликтологии Института педагогики, психологии и социальных технологий Николай Леонов.

О его смерти сообщили коллеги.

- Ушёл Николай Ильич Леонов…, - сообщил на своей странице в Facebook Андрей Анисимов - председатель профсоюзной организации работников УдГУ.

Знакомые Николая Ильича отметили, что в последнее время его здоровье подкосила болезнь. О времени и месте прощания сообщат дополнительно.

«Комсомольская правда»-Ижевск» выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Леонова.

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ИСТОЧНИК KP.RU