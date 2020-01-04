Житель Ижевска попал в аварию на федеральной трассе в Прикамье
59-летний ижевчанин стал участником ДТП на федеральной трассе «М-7 Волга». Об этом сообщила «Комсомольская правда. Пермь» со ссылкой на краевую полицию.
Авария произошла вблизи отворота на поселок Шумиха в Нытвенском городском округе. Житель Ижевска находился за рулем автомобиля «Рено». Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада», в котором ехала семья с двумя маленькими детьми.
В результате удара капот и передняя дверь «Лады» настолько пострадали, что находящихся в салоне людей буквально зажало. Однако выехавшие на место оперативные службы смогли их освободить.
В результате ДТП травмы получили пять человек: оба водителя и трое пассажиров «Лады»: 36-летняя женщина и двое маленьких детей. Водителя из Ижевска и двух пассажиров госпитализировали, еще двоим пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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