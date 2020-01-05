Глава Удмуртии Александр Бречалов поделился ТОП-10 любимых новогодних фильмов
Глава Удмуртии Александр Бречалов поделился со своими подписчиками списком любимых новогодних фильмов. Он опубликовал пост в социальных сетях, где представил ТОП-10 кинолент.
- Семейный праздник - это еще и возможность пересмотреть любимые новогодние фильмы, - отметил Александр Владимирович.
Итак, вот какие фильмы вошли в рейтинг:
1. «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Современная версия тоже пришлась семье Бречаловых по вкусу.
2. «Любовь и голуби».
3. «Зигзаг удачи».
4. «Служебный роман».
5. «Берегись автомобиля».
6. «Старый Новый год».
7. «Обыкновенное чудо».
8. «Большой Лебовски».
9. «Любовь. Инструкция по применению».
10. «Упражнения в прекрасном».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Когда выйдет в прокат фильм об ижевском оружейнике Михаиле Калашникове?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»