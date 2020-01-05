Глава Удмуртии Александр Бречалов поделился ТОП-10 любимых новогодних фильмов

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:23:49+03:00

Список он опубликовал в социальных сетях

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Глава Удмуртии Александр Бречалов поделился со своими подписчиками списком любимых новогодних фильмов. Он опубликовал пост в социальных сетях, где представил ТОП-10 кинолент.

- Семейный праздник - это еще и возможность пересмотреть любимые новогодние фильмы, - отметил Александр Владимирович.

Итак, вот какие фильмы вошли в рейтинг:

1. «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Современная версия тоже пришлась семье Бречаловых по вкусу.

2. «Любовь и голуби».

3. «Зигзаг удачи».

4. «Служебный роман».

5. «Берегись автомобиля».

6. «Старый Новый год».

7. «Обыкновенное чудо».

8. «Большой Лебовски».

9. «Любовь. Инструкция по применению».

10. «Упражнения в прекрасном».

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ИСТОЧНИК KP.RU