ХК «Ижсталь» уступила команде из Перми

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:26:51+03:00

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В Ижевске 5 января в воскресенье прошел матч между командами «Ижсталь» и «Молот-Прикамье», который завершился поражением ижевчан.

Счет был открыт на 13-й минуте игры, а на 27-й минуте в воротах соперника была уже вторая шайба.

- В третьем периоде преимущество было на стороне хозяев льда. Ижевчане имели несколько голевых моментов, дважды играли в большинстве, но пробить молодого вратаря так и не смогли. В овертайме определить победителя тоже не удалось, а в серии послематчевых бросков мастеровитее оказалась пермяки. Победный буллит на счету Владимира Королева, - сообщает пресс-служба команды.

- Ожидали, конечно, другого начала, но в перерыве поговорили с ребятами, сделали кое-какие выводы, включились в работу, как и должны были. Оба вратаря сыграли на высоком уровне. В основное время игра могла качнуться и в одну и в другую сторону, дошли до овертайма, а в буллитной серии сказалось мастерство игроков «Молота-Прикамье». Команду соперников – с победой. Мы будем готовиться дальше, подтягивать те моменты, которые нужны, - отметил главный тренер сталеваров Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU