Уголовное дело в отношении группы наркосбытчиков направлено в суд Удмуртии
В Удмуртии направили в суд уголовное дело в отношении ижевчанка и двое жителей Пермского края в сбыте наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что двое из участников группы 22-летние уроженцы Пермского края были региональными наркокурьерами интернет-магазина по продаже наркотиков, при этом они занимались перевозкой и сбытом веществ на территории Удмуртии. 25-летняя ижевчанка врач одной из городских больниц расфасовывала вещества в арендованной квартире с целью сбыта, - сообщает пресс-служба ведомства.
В тайниках преступной группы было обнаружено и изъято более 13 килограммов наркотиков и психотропных веществ. Также установлено, что злоумышленники использовали обезличенные электронные счета.
Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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