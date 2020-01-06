Уголовное дело в отношении группы наркосбытчиков направлено в суд Удмуртии

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:36:10+03:00

В сбыте веществ обвиняются ижевчанка и двое молодых людей из Пермского края

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В Удмуртии направили в суд уголовное дело в отношении ижевчанка и двое жителей Пермского края в сбыте наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что двое из участников группы 22-летние уроженцы Пермского края были региональными наркокурьерами интернет-магазина по продаже наркотиков, при этом они занимались перевозкой и сбытом веществ на территории Удмуртии. 25-летняя ижевчанка врач одной из городских больниц расфасовывала вещества в арендованной квартире с целью сбыта, - сообщает пресс-служба ведомства.

В тайниках преступной группы было обнаружено и изъято более 13 килограммов наркотиков и психотропных веществ. Также установлено, что злоумышленники использовали обезличенные электронные счета.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU