Более 50 призов и кёрлинг: в парке имени Кирова в Ижевске прошел фестиваль «Комсмолёд»

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:17:20+03:00

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В Ижевске в парке имени Кирова прошел фестиваль «Космолёд». Узнали, в чем соревновались ижевчане.

Фото: пресс-служба Парков Ижевска

Участники мероприятия выяснили, кто быстрее всех катается на коньках, кто лучше играет в кёрлинг и кто может кататься на тюбингах на льду! Также вместе с аниматорами поиграли в подвижные игры и посмотрели яркие выступления шоу-балета «Вертикаль».

Фото: пресс-служба Парков Ижевска

В конце праздника организаторы приготовили аукцион подарков. За активное участие в эстафетах, играх и соревнованиях горожанам выдавали жетоны, которые они могли обменять на призы на аукционе: тот, кто предложил наибольшее количество жетонов, получал ценный подарок. Всего было разыграно более 50 призов!

Фото: пресс-служба Парков Ижевска

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ИСТОЧНИК KP.RU