Спортсмены из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия в Кубках IBU

7 Янв. 2020 2020-01-07T09:29:36+03:00

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Ульяна Кайшкева и Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия в Кубках IBU в Словакии и Польше. Состав резервной сборной утвердил Союз биатлонистов России.

По итогам «Ижевской винтовки» Ульяна Кайшева была лучшей в индивидуальной гонке и спринте, а Ильназ Мухамедзянов не оставил шансов соперникам в спринте в заключительный день соревнований, а также был пятым в индивидуальной гонке.

Ульяна Кайшева Фото: sportur.ru

Теперь состав национальной сборной для участия в Кубках IBU выглядит так:

Мужчины: Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины: Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко.

Кубок IBU в Словакии пройдет 10 января, а в Польше 16 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU