Пропавшая в Новый год мать из Уфы может находиться в Ижевске

8 Янв. 2020 2020-01-08T12:04:30+03:00

Такое предположение выдвинул ее муж

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После Нового года в Уфе пропала молодая мать Валерия Хлобыстова, она может находиться в Ижевске. Об этом со ссылкой на мужа женщины сообщает портал Bash.news.

24-летняя молодая мать пропала 1 января около 3 часов дня. Женщину искали неделю. Сейчас появилось видео, где похожая на Валерию Хлобыстову женщина идет с другим мужчиной. Супруг женщины говорит, что, по слухам, Валерия собралась уехать в Ижевск.

Если вам что-то известно о Валерии, сообщите по номеру 8-919-615-07-15.

Пропавшую молодую мать из Уфы заметили на записях камер // 08.01.

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ИСТОЧНИК KP.RU