Дамбу прорвало в Удмуртии

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:17:48+03:00

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Бесхозную дамбу прорвало в Якшур-Бодье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение поступило спасателям 7 января в 17:20. На место происшествия направили оперативную группу. Около места происшествия установили уведомления об опасности выхода на лед. Дамбу будут обследовать, а потом принимать решение о ее восстановлении.

-Под угрозу подтопления жилые дома и объекты жизнеобеспечения села Якшур-Бодья не попадают. Транспортное и пешеходное сообщение не нарушено, - говорится в сообщении.

Объем воды равномерно распределился в реках Якшурка и Селычка. Целостность дамбы не нарушена. По предварительной информации, чп произошло, потому что подмыло водосливную трубу около дамбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU