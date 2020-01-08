Мужчина пропал в Удмуртии
В Удмуртии разыскивают Сократова Андрея Игоревича 1988 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».
28 декабря он вышел из дома по ул. Ленина в Сарапуле в неизвестном направлении. Его рост 175 см, он худощавого телосложения, носит короткую бороду, волосы темные, короткие.
Был одет в темную шапку, темные кроссовки, черную куртку и синие джинсы.
Если вам известно что-то о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102), либо в поисково-спасательный отряд по телефону 89511952971.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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