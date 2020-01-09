2020-01-09T05:27:04+03:00
Общество

Ижевское предприятие «Концерн Калашников» поставит 40 тысяч АК-12 в Минобороны России

Партию изготовят в рамках гособоронзаказа
Людмила Куликова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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«Концерн Калашников» поставит 40 тысяч автоматов АК-12 5,45 мм в распоряжение Минобороны России в 2020 году. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Оружие будет изготовлено в соответствии с гособоронзаказом. При этом сообщается, что автоматы будут иметь несколько режимов стрельбы, «вывешенное» цевье, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, а также возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы и механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком, 40 мм подствольного гранатомета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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