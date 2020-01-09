Ижевское предприятие «Концерн Калашников» поставит 40 тысяч АК-12 в Минобороны России

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:27:04+03:00

Изменить размер текста: A A

«Концерн Калашников» поставит 40 тысяч автоматов АК-12 5,45 мм в распоряжение Минобороны России в 2020 году. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Оружие будет изготовлено в соответствии с гособоронзаказом. При этом сообщается, что автоматы будут иметь несколько режимов стрельбы, «вывешенное» цевье, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, а также возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы и механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком, 40 мм подствольного гранатомета.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дамбу прорвало в Удмуртии

Спортсмены из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия в Кубках IBU

ИСТОЧНИК KP.RU