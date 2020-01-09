Ижевское предприятие «Концерн Калашников» поставит 40 тысяч АК-12 в Минобороны России
«Концерн Калашников» поставит 40 тысяч автоматов АК-12 5,45 мм в распоряжение Минобороны России в 2020 году. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Оружие будет изготовлено в соответствии с гособоронзаказом. При этом сообщается, что автоматы будут иметь несколько режимов стрельбы, «вывешенное» цевье, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, а также возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы и механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком, 40 мм подствольного гранатомета.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Дамбу прорвало в Удмуртии
Спортсмены из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия в Кубках IBU
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»