Студенты помогли убрать снег в одном из поселков Удмуртии
С 5 по 7 января в поселке Уральский Сарапульского района Удмуртии более 150 студентов оказывали бытовую помощь местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба «Студенческих отрядов Удмуртии».
Помимо уборки снега у детского сада и памятных мест, ребята проводили новогодние елки для детей, проживающих в поселке и занимались постройкой снежных фигур.
Отмечается, что всего в поселке студенты провели два дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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