2020-01-09T08:02:45+03:00
Общество

Студенты помогли убрать снег в одном из поселков Удмуртии

Участие приняли более 150 учащихся
Людмила Куликова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С 5 по 7 января в поселке Уральский Сарапульского района Удмуртии более 150 студентов оказывали бытовую помощь местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба «Студенческих отрядов Удмуртии».

Помимо уборки снега у детского сада и памятных мест, ребята проводили новогодние елки для детей, проживающих в поселке и занимались постройкой снежных фигур.

Отмечается, что всего в поселке студенты провели два дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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