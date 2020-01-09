В Рождество в Удмуртии прошел чемпионат Удмуртии по зимнему картингу
В Удмуртии 7 января прошел первый этап чемпионата республики по зимнему картингу. Об этом сообщается на странице клуба «Автомобилист» Ижевск «ВКонтакте».
Соревнования прошли в Воткинске. Рождественская гонка проходит второй год подряд и впервые в этом году рядом с картингистами расположились мотогонщики. Соревнования по MX Speedway проводят на кроссовых мотоциклах.
Фото: Фарит Губаев
Всего в гонке приняли участие жители пяти регионов Приволжского федерального округа (Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Марий-Эл и Пермский край).
По итогам соревнований ижевчанам удалось завоевать одно серебро и две бронзы в классах «Супер-мини» и Rotax Max, и еще второе место в классе Rotax Max Junior. 29 февраля второй этап чемпионата пройдет в Ижевске на стадионе «Зенит».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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