В Первомайском районе Ижевска проверили качество уборки снега во дворах

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:43:27+03:00

7 января поступили замечания по расчистке проезжей части во дворах

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В Первомайском районе Ижевска 9 января проверили качество уборки снега во дворах жилых домов по улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В ходе рейда серьезных замечаний не обнаружено - тротуары и проезды очищены от снега и обработаны противогололедными материалами. Снежные валы, образованные после очистки территории, рекомендовано вывезти в течение недели. Было отмечено, что наибольшую сложность при уборке снега во дворах города создают припаркованные автомобили горожан.

Начальник управления муниципальной милиции Дмитрий Шуклин отметил, что в целом управляющие компании в этом году осуществляют уборку придомовых территорий должным образом. Все знают требования Правил благоустройства, а также осознают уровень ответственности - штрафы за нарушения для юрлиц составляют от 15 тыс. до 80 тыс. рублей.

В случае неудовлетворительного исполнения управляющими компаниями работ по содержанию придомовых территорий горожанам следует обращаться в Управление муниципальной милиции по телефону 41-43-18, эл. почте: umm@izh.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU