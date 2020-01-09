Чем лучше ижевчанам кормить своих домашних питомцев

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:04:04+03:00

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9 января, в четверг, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) специалисты ветеринарной клиники «Гуффи» Светлана Максимова и Виктория Чазова отвечали на вопросы слушателей.

Специалисты рассказали, чем лучше кормить домашних животных мясом или промышленным кормом и какой лучше рацион выбрать, чтобы питомец имел здоровый вес. А также можно ли выгуливать непривитых животных?

Натуральное мясо или промышленный корм? Сырое или вареное? Чем кормить домашнего питомца? 00:00 00:00

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU