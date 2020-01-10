Житель Ижевска тайно похищал кондиционеры из магазина

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:06:06+03:00

Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей

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В Ижевске задержали 40-летнего ранее судимого местного жителя, которого подозревают в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что в ноябре и декабре 2019 года подозреваемый трижды тайно похищал наружные блоки кондиционеров со здания магазина на улице Восточной. Похищенное сдавал в пункт приема металла, - сообщает пресс-служба.

Деньги мужчина тратил на личные нужды. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU