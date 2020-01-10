Ижевчане могут провести Всемирный день пельменя в своем дворе

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:20:38+03:00

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В Ижевске с 1 по 8 февраля пройдет ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя». Ижевчане могут сделать свой двор площадкой проведения праздника. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Одной из первых активностей фестиваля станет проект «Юмшан» - новая история удмуртских игр во дворах. В активных дворах города символы фестиваля Пельмешки будут встречать гостей и играть с ними в старинные удмуртские игры «на новый лад». Площадкой для игр может стать любой двор или стадион. Заявку на участие можно подать через официальный сайт фестиваля до 24 января, - сообщает пресс-служба.

Результаты станут известны 27 января, выиграть могут не более 10 площадок, на который 1 и 2 февраля пройдут игры.

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ИСТОЧНИК KP.RU