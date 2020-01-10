Настоятель храма в Ижевске рассказал, почему он против прайсов в храме

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:45:17+03:00

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10 января в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) настоятель храма Святого Георгия Победоносца отец Георгий Харин и рассказал по какой причине он против прайсов в храме.

Настоятель храма Святого Георгия Победоносца отец Георгий рассказал, почему он против прайсов в храме и на что идут пожертвования прихожан 00:00 00:00

А также рассказал, надо ли давать милостыню «профессиональным» нищим и куда уходят деньги прихожан и откуда платят зарплату настоятелям.

- Отпевание – это тема не простая. Чаще всего люди платят агентству, а не самому священнику. Например, если за отпевание заплатили 5000 рублей, то священник получил только 1000 рублей. За всю мою деятельность ни разу не видел такого, что бы человеку без денег отказали. Если есть нужда духовная, не стесняйтесь подойти к священнику, - поделился Георгий.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU