2020-01-11T08:13:42+03:00
Общество

Осужден за получение взятки экс-начальник отдела управления Росрыболовства по Удмуртии

Мужчину приговорили к условному сроку
Наталья Сорокина
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор 45-летнему начальнику отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Росрыболовства по Удмуртии. Его обвиняли в получении взятки в 100 тысяч рублей.

По данным следствия, чиновник потребовал от предпринимателя ежемесячно передавать ему 25 тысяч рублей взятки за покровительство его коммерческой деятельности по вылову рыбы на территории региона. Потом он получил от предпринимателя взятку общей суммой 100 тысяч рублей. При получении очередной взятки в 50 тысяч рублей мужчину задержали, пишет «Коммерсантъ-Удмуртия».

Экс-начальника приговорили к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в гослужбе и органах местного самоуправления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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