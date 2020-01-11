Ижевчанка стала чемпионкой России в стрельбе из пневматической винтовки

11 Янв. 2020 2020-01-11T09:06:30+03:00

Она показала лучший результат в олимпийском упражнении

Изменить размер текста: A A

В Ижевске стартовал соревновательный сезон по пулевой стрельбе. 9 января были определены победители среди женщин в олимпийском упражнении «Стрельба из пневматической винтовки на 10 метров».

Лучший результат показала заслуженный мастер спорта из Удмуртии Юлия Каримова (личный тренер – В. Лукин), тем самым завоевав титул Чемпионки России. Мастер спорта международного класса из Ярославской области Анастасия Галашина (личные тренеры – С. Самухина, А. Малухина) с отставанием всего 0,4 очка заняла второе место. Замкнула тройку лидеров мастер спорта международного класса из Московской области Дарья Болдинова (личные тренеры – А. Ананьев, Д. Подшибякин).

Как сообщает пресс-служба Стрелкового союза России, один из главных всероссийских стартов сезона продлится в Ижевске до 14 января и объединит более 300 лучших атлетов России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

- Стрелок из Удмуртии Юлия Каримова выиграла золото Европейских игр.

- Ижевчанка Юлия Каримова совместно с Сергеем Каменским завоевали золото по стрельбе из пневматического оружия на Европейских играх.

- Еще одна спортивная победа. Юлия Каримова стала чемпионкой мира по стрельбе.

ИСТОЧНИК KP.RU