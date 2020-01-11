2020-01-11T09:06:30+03:00
Спорт

Ижевчанка стала чемпионкой России в стрельбе из пневматической винтовки

Она показала лучший результат в олимпийском упражнении
Наталья Сорокина
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Фото: Стрелковый союз РоссииФото: Стрелковый союз России
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В Ижевске стартовал соревновательный сезон по пулевой стрельбе. 9 января были определены победители среди женщин в олимпийском упражнении «Стрельба из пневматической винтовки на 10 метров».

Лучший результат показала заслуженный мастер спорта из Удмуртии Юлия Каримова (личный тренер – В. Лукин), тем самым завоевав титул Чемпионки России. Мастер спорта международного класса из Ярославской области Анастасия Галашина (личные тренеры – С. Самухина, А. Малухина) с отставанием всего 0,4 очка заняла второе место. Замкнула тройку лидеров мастер спорта международного класса из Московской области Дарья Болдинова (личные тренеры – А. Ананьев, Д. Подшибякин).

Как сообщает пресс-служба Стрелкового союза России, один из главных всероссийских стартов сезона продлится в Ижевске до 14 января и объединит более 300 лучших атлетов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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