2020-01-11T11:17:09+03:00
Общество

В 20 школах и детских садах Ижевска заменили оконные блоки

Сейчас проводятся работы в 16 образовательных организациях
Наталья Сорокина
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Фото: АрхивФото: Архив
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Проект «Большой ремонт» продолжается в детских садах и школах Ижевска. С начала старта проекта оконные блоки заменили в 20 образовательных учреждениях города. Всего планируют заменить окна в 60 образовательных организациях.

Сейчас подрядчик ведет работу в 16 организациях. Однако он просрочил срок исполнения контракта – работы должны были завершиться 30 декабря, сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

– Работы монтажных бригад максимально подстроены под учебный процесс. Монтаж производится в вечернее время, в выходные дни. В крайнем случае – при больших объёмах работ – общеобразовательные организации на непродолжительный период переводятся на дистанционный формат обучения, - рассказал Дмитрий Чистяков, заместитель Главы Администрации Ижевска по социальной политике.

После того, как последний объект будет сдан, за просрочку исполнения муниципального контракта рассчитают пени. Эту сумму удержат при оплате выполненных работ.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

- В Ижевске завершили работу по ограждениям школ.

- Замена окон началась в школах и детских садах Ижевска. До конца года новые окна появятся в 60 учреждениях.

- Что сделают, чтобы с фасада ижевской школы не падали кирпичи?

ИСТОЧНИК KP.RU

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