В 20 школах и детских садах Ижевска заменили оконные блоки

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:17:09+03:00

Сейчас проводятся работы в 16 образовательных организациях

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Проект «Большой ремонт» продолжается в детских садах и школах Ижевска. С начала старта проекта оконные блоки заменили в 20 образовательных учреждениях города. Всего планируют заменить окна в 60 образовательных организациях.

Сейчас подрядчик ведет работу в 16 организациях. Однако он просрочил срок исполнения контракта – работы должны были завершиться 30 декабря, сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

– Работы монтажных бригад максимально подстроены под учебный процесс. Монтаж производится в вечернее время, в выходные дни. В крайнем случае – при больших объёмах работ – общеобразовательные организации на непродолжительный период переводятся на дистанционный формат обучения, - рассказал Дмитрий Чистяков, заместитель Главы Администрации Ижевска по социальной политике.

После того, как последний объект будет сдан, за просрочку исполнения муниципального контракта рассчитают пени. Эту сумму удержат при оплате выполненных работ.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU