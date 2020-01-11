2020-01-11T13:33:29+03:00
Общество

В Удмуртии начался прием заявок на участие в программе «Земский учитель»

Заявления будут принимать по 15 апреля 2020 года
Наталья Сорокина
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Фото: АрхивФото: Архив
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С 10 января стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель». Участие в ней смогут принять учителя до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием и отвечающие квалификационным требованиям. Для того, что иметь право на получение единовременной компенсационной выплаты, необходимо будет пройти конкурсный отбор.

- В 2020 году с учетом выделенной Министерством просвещения РФ квоты планируется привлечь 14 учителей для работы в средних общеобразовательных школах республики, - сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

По данным на 1 сентября 2019 года, в сельской местности требуются 192 учителя. Большего всего дефицит кадров по должностям: учитель русского языка и литературы, иностранного языка, математики, начальных классов.

- Вакантные ставки закрываются за счет внутреннего совмещения, что не может не сказываться на качестве учебно-воспитательного процесса, - добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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