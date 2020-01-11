Поклонники ижевской фигуристки Алина Загитовой поразились ее фото с мамой
После выступления в новогоднем ледовом шоу «Спящая красавица: Легенда двух королевств» у Татьяны Навки, олимпийская чемпионка проводит время в Москве. 10 января спортсменка выложила новое фото в личном Инстаграме, на котором она прогуливается на Красной площади.
- Вечерняя Москва, - коротко подписала свой снимок Алина Загитова. Традиционно, она сделала перевод текста на английский и японский язык для зарубежных поклонников.
Затем на странице появилось еще одно фото – совместное с мамой Лейсан Загитовой. В фан-странице фигуристки teamzagitova выложили скрин сториз и подписали: Алиночка с мамой.
Сразу же под постов посыпались комплименты в адрес спортсменки и ее мамы: «Какие красавицы, Алина очень похожа на Маму! Если бы не знали, то можно подумать сестренки», «Мамочка, ты умничка! Сильнейшая дочь. Достойное воспитание», «А я думала, что это сестра. Какие красивые девушки».
Фото: azagitova
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ИСТОЧНИК KP.RU
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