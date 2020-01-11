2020-01-11T15:17:38+03:00
Общество

Поклонники ижевской фигуристки Алина Загитовой поразились ее фото с мамой

Спортсменка проводит время в Москве
Наталья Сорокина
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Фото: vk.com/alina_queen_of_iceФото: vk.com/alina_queen_of_ice
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После выступления в новогоднем ледовом шоу «Спящая красавица: Легенда двух королевств» у Татьяны Навки, олимпийская чемпионка проводит время в Москве. 10 января спортсменка выложила новое фото в личном Инстаграме, на котором она прогуливается на Красной площади.

- Вечерняя Москва, - коротко подписала свой снимок Алина Загитова. Традиционно, она сделала перевод текста на английский и японский язык для зарубежных поклонников.

Затем на странице появилось еще одно фото – совместное с мамой Лейсан Загитовой. В фан-странице фигуристки teamzagitova выложили скрин сториз и подписали: Алиночка с мамой.

Сразу же под постов посыпались комплименты в адрес спортсменки и ее мамы: «Какие красавицы, Алина очень похожа на Маму! Если бы не знали, то можно подумать сестренки», «Мамочка, ты умничка! Сильнейшая дочь. Достойное воспитание», «А я думала, что это сестра. Какие красивые девушки».

Фото: azagitova

Фото: azagitova

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Алина Загитова уже совсем скоро вернется к интенсивным тренировкам.

- Алина Загитова стала лицом новой серии косметики.

- Алина Загитова рассказала, какое событие ей запомнилось больше всего в уходящем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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