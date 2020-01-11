В Удмуртии начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал 10 января и продлится до 22 февраля. Ученики уже успели проверить свои знания по французскому языку. 13 января школьникам предстоит выполнить задания по русскому языку, который они будут писать в УдГУ.
- Задания для олимпиады, единые для всех российских школьников, разработаны центральными предметно-методическими комиссиями по 24 общеобразовательным предметам, - сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.
По результатам будут определены школьники, которые примут участие в заключительном этапе олимпиады. Он пройдет с 20 марта по 30 апреля 2020 года.
Отмечается, что Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады действуют четыре года и они дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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