2020-01-12T09:03:20+03:00
Происшествия

Буйный житель Ижевска угрожал детям и разбил в полицейской машине стекло

Домочадцы были вынуждены закрыться от него в квартире
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: https://vk.com/auxiliarypoliceФото: https://vk.com/auxiliarypolice
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В новогодние каникулы сотрудниками полиции был задержан вооруженный кухонным ножом ижевчанин, который угрожал расправой жителям одной из квартир. Об этом сообщает на своей странице «ВКонткте» Общественная организация ДНД Дорожный Патруль.

Сообщение о том, что неадекватный мужчина наносит увечья и угрожает своим сожителям, в том числе несовершеннолетним детям, поступило из дежурной части МВД 6 января около 23:00. Экипаж ДНД, находившиеся неподалеку, сразу же прибыл на место для оказания содействия сотрудникам полиции.

Фото: https://vk.com/auxiliarypolice

Фото: https://vk.com/auxiliarypolice

В подъезде дома был обнаружен пьяный мужчина с голым торсом. Он пытался проникнуть в квартиру, выкрикивая угрозы. Когда нарушителя правопорядка попытались задержать, он оказал полицейским активное сопротивление и разбил стекло патрульного автомобиля.

Кроме того был изъят кухонный нож: участники происшествия сообщили, что именно с его помощью задержанный угрожал домочадцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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