Впервые в баскетбольной команде из Ижевска будет играть американский легионер

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:16:07+03:00

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Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» подписал контракт с американским легионером. Об этом сообщается на официальной странице клуба «ВКонтакте». Отмечается, что такой контракт – первый в истории баскетбола Удмуртии.

30-летний баскетболист Трой Маршалл Барнис явлется уроженценм штата Мэн. Его рост составляет два метра, и в прежней команде он считался лучшим бомбардиром. Увидеть его в игре ижевчане, вероятно, смогут уже 15 января. Скорее всего, американский легионер дебютирует в составе «Родников» в домашнем матче регулярного чемпионата российской Суперлиги-1 против ярославского «Буревестника».

Интервью с американским баскетболистом Троем Маршаллом Барнисом.Спортсмен подписал контракт с ижевской командой Купол-Родники . Источник: https://vk.com/bkrodniki

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ИСТОЧНИК KP.RU