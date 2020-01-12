Впервые в баскетбольной команде из Ижевска будет играть американский легионер
Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» подписал контракт с американским легионером. Об этом сообщается на официальной странице клуба «ВКонтакте». Отмечается, что такой контракт – первый в истории баскетбола Удмуртии.
30-летний баскетболист Трой Маршалл Барнис явлется уроженценм штата Мэн. Его рост составляет два метра, и в прежней команде он считался лучшим бомбардиром. Увидеть его в игре ижевчане, вероятно, смогут уже 15 января. Скорее всего, американский легионер дебютирует в составе «Родников» в домашнем матче регулярного чемпионата российской Суперлиги-1 против ярославского «Буревестника».
Интервью с американским баскетболистом Троем Маршаллом Барнисом.Спортсмен подписал контракт с ижевской командой Купол-Родники . Источник: https://vk.com/bkrodniki
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ИСТОЧНИК KP.RU
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