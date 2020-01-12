Четвертый Городской студенческий бал состоится в Ижевске
23 января молодежь Ижевска в четвертый раз будет праздновать День студента на Городском студенческом балу (16+). Об этом сообщила пресс-служба города Ижевска.
На празднике ожидается более 200 участников. Прийти могут не только студенты, но и все желающие. Главное условие участия - соблюдение дресс-кода. Наряд должен быть выдержан в стиле XIX века: для девушек это вечерние платья, для юношей – костюмы и фраки.
Организаторы обещают насыщенную танцевальную программу: полонез, вальс, менуэт, полька, кадриль, а также концертные номера и танцевальные игры.
Бал состоится в 17:00 в ТРЦ «Италмас» по адресу ул. Автозаводская, 2а. Дополнительная информация по телефону: 46-31-14.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Удмуртии начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
- Ижевчанка стала чемпионкой России в стрельбе из пневматической винтовки
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Культура Ижевска»