2020-01-12T11:01:54+03:00
Звезды

Четвертый Городской студенческий бал состоится в Ижевске

Он будет приурочен к празднованию Дня студента
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: https://vk.com/press_izhФото: https://vk.com/press_izh
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23 января молодежь Ижевска в четвертый раз будет праздновать День студента на Городском студенческом балу (16+). Об этом сообщила пресс-служба города Ижевска.

На празднике ожидается более 200 участников. Прийти могут не только студенты, но и все желающие. Главное условие участия - соблюдение дресс-кода. Наряд должен быть выдержан в стиле XIX века: для девушек это вечерние платья, для юношей – костюмы и фраки.

Организаторы обещают насыщенную танцевальную программу: полонез, вальс, менуэт, полька, кадриль, а также концертные номера и танцевальные игры.

Бал состоится в 17:00 в ТРЦ «Италмас» по адресу ул. Автозаводская, 2а. Дополнительная информация по телефону: 46-31-14.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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