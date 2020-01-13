10 тысяч кубометров снега вывезли в Ижевске
В Ижевске вывезли около 10 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
11 января на улицы города вышла 91 единица техники и 35 рабочих. Они планировали расчистить пешеходные зоны и тротуары на ул. В. Сивкова, очистить тросовые ограждения на ул. Удмуртской, расширить проезжие части на улицах Татарбазара, расчистить проезжие части в мкрн Костина Мельница, Медведево и по дороге на Южное кладбище, вывезти снег на ул. Шевченко, 40 лет Победы, З Космодемьянской, Клубной, и Вараксинском бульваре.
Дорожные службы также работали 10 января, в том числе в ночь с 10 на 11 января.
Если у вас есть жалобы на содержание дорог, звоните в круглосуточную диспетчерскую по телефону 072 (с мобильного 998-072) или в Службу благоустройства и дорожного хозяйства по телефону 78-72-78 (круглосуточно). Также направить обращение можно через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте izh.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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