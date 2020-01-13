50 тысяч жителей Удмуртии осмотрели на передвижных медкомплексах
Более 50 тысяч человек осмотрели с помощью передвижных медкомплексов в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Всего в прошлом году было закуплено восемь таких машин, три из них с флюорографами и пять - с маммографами.
-Жители Удмуртии прошли осмотр и получили консультации терапевтов, неврологов, акушеров-гинекологов, хирургов, ЛОР-врачей. Помимо этого, осуществлялся забор крови на биохимические исследования, проводилось ЭКГ, УЗИ-исследование, флюорография, маммография, измерение внутриглазного давления, - говорится в сообщении.
Более 5000 тыс. человек в итоге отправили на дополнительные обследования, почти 1,5 тыс. человек взяли под диспансерное наблюдение. Всего медкомплексы совершили 1700 выездов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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