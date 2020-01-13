Хоккеисты из Ижевска проиграли в матче в Альметьевске

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:33:02+03:00

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«Ижсталь» проиграла в соревнованиях с «Нефтяником» в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

Матч закончился со счетом 3:1 Алексей Баженов из нашей команды забил шайбу в ворота «Нефтяника». Но в третьем периоде команда из Альметьевска забила две шайбы подряд, а потом еще и третью.

Сегодня «Ижсталь» ждет матч с «Молотом-Прикамье» в Перми.

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ИСТОЧНИК KP.RU