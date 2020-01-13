Названы самые дефицитные профессии Удмуртии
Специалисты сервиса по поиску работы Headhunter составили список самых дефицитных профессий в Удмуртии. Первое место в рейтинге заняла профессия врача, второе - сварщика, третье - слесаря. При этом нехватка врачей наблюдается в 64 субъектах. Всего исследование проводили по 75 регионам.
-Каждый четвертый респондент Удмуртии считает, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие 3-5 лет. Чаще других такого мнения придерживаются представители рабочих специальностей и госслужащие. Лишь 4% респондентов отметили, что не видят плюсов, - отметили аналитики.
Условия труда жители Удмуртии оценивают на 3,6 балла из пяти. Больше всего работники недовольны уровнем зарплаты, возможностью получать удовлетворение от работы и ее результатов, возможностями карьерного роста. Треть респондентов хотели бы попробовать себя в новой сфере, повысить квалификацию и более опытного руководителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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