Семейную пару из Ижевска обвиняют в попытке сбыта наркотиков
В Ижевске обвиняют 27-летнего ижевчанина и его 21-летнюю жену в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.
Семейную пару задержали в конце октября 2019 года. В Устиновском районе в тайниках обнаружили девять свертков с наркотическими веществами. Их планировали распространять через интернет. В квартире, где жила семья с малолетним ребенком, изъяли аналогичные свертки с наркотиками. Их общая масса превысила 21 грамм. При этом у жены также изъяли 16 г марихуаны.
По фактам возбудили уголовные дела. Их планируют объединить в одно производство. Мужа заключили под стражу, а с жены взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении: на ее попечении находится ребенок.
За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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