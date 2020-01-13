2020-01-13T11:47:23+03:00
Происшествия

Семейную пару из Ижевска обвиняют в попытке сбыта наркотиков

У них изъяли девять свертков с незаконными веществами
Анастасия Захарова
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Дело планируют объединить в одноДело планируют объединить в одноФото: Константин ИВШИН
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В Ижевске обвиняют 27-летнего ижевчанина и его 21-летнюю жену в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Семейную пару задержали в конце октября 2019 года. В Устиновском районе в тайниках обнаружили девять свертков с наркотическими веществами. Их планировали распространять через интернет. В квартире, где жила семья с малолетним ребенком, изъяли аналогичные свертки с наркотиками. Их общая масса превысила 21 грамм. При этом у жены также изъяли 16 г марихуаны.

По фактам возбудили уголовные дела. Их планируют объединить в одно производство. Мужа заключили под стражу, а с жены взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении: на ее попечении находится ребенок.

За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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