Семейную пару из Ижевска обвиняют в попытке сбыта наркотиков

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:47:23+03:00

У них изъяли девять свертков с незаконными веществами

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В Ижевске обвиняют 27-летнего ижевчанина и его 21-летнюю жену в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Семейную пару задержали в конце октября 2019 года. В Устиновском районе в тайниках обнаружили девять свертков с наркотическими веществами. Их планировали распространять через интернет. В квартире, где жила семья с малолетним ребенком, изъяли аналогичные свертки с наркотиками. Их общая масса превысила 21 грамм. При этом у жены также изъяли 16 г марихуаны.

По фактам возбудили уголовные дела. Их планируют объединить в одно производство. Мужа заключили под стражу, а с жены взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении: на ее попечении находится ребенок.

За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU