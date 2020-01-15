2020-01-15T10:12:44+03:00
Происшествия

Пьяный житель Удмуртии гонялся за полицейским с топором

Также он высказывал угрозы в адрес сотрудника
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Увинского района, который обвиняется в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, обвиняемый был судим за тяжкие преступления, поэтому суд установил за ним административный надзор до 2025 года. 10 января с проверкой к мужчине пришел полицейский. Пьяный обвиняемый, увидев сотрудника, взял топор и метнул в его сторону, полицейский успел увернуться. Далее он гонялся за сотрудником, высказывая угрозы убийством, - сообщает ведомство.

После этого мужчина подбежал к машине полицейского и начал бить по кузову, причинив значительный материальный ущерб.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. Мужчина находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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