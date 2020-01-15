Глава Удмуртии: «В 2020-2021 гг. в республике появится более 2 тысяч мест в яслях»

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:14:44+03:00

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В Москве 14 января прошла рабочая встреча главы Удмуртии и председателя правительства России Дмитрия Медведева. В ходе встречи Александр Бречалов рассказал о планах на ближайшие два года.

- На данный момент есть планы, уже подтвержденные правительством России, на ближайшие два года. Если мы за 2018-2019 годы 2160 мест обеспечили (построено 27 яслей), то 2220 мест - это на 2020-2021 годы. Это существенно изменит ситуацию, социальное напряжение именно в доступности детского сада для детей до трех лет, - рассказал глава региона.

Как сообщил Александр Бречалов на своей странице в соцсетях, помимо мест в детских садах на обсуждение были вынесены вопросы с реализацией нацпроекта «Здравоохранение».

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ИСТОЧНИК KP.RU