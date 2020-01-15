Глава Удмуртии: «В 2020-2021 гг. в республике появится более 2 тысяч мест в яслях»
В Москве 14 января прошла рабочая встреча главы Удмуртии и председателя правительства России Дмитрия Медведева. В ходе встречи Александр Бречалов рассказал о планах на ближайшие два года.
- На данный момент есть планы, уже подтвержденные правительством России, на ближайшие два года. Если мы за 2018-2019 годы 2160 мест обеспечили (построено 27 яслей), то 2220 мест - это на 2020-2021 годы. Это существенно изменит ситуацию, социальное напряжение именно в доступности детского сада для детей до трех лет, - рассказал глава региона.
Как сообщил Александр Бречалов на своей странице в соцсетях, помимо мест в детских садах на обсуждение были вынесены вопросы с реализацией нацпроекта «Здравоохранение».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Повысится ли выплата работающим пенсионерам с нового года в Удмуртии.
- Мы уже рассказывали вам историю о гибели годовалой девочки в детском саду. После смерти провели проверку и нашли множество нарушений - от несоблюдения санитарных норм до отсутствия образования у работников.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»