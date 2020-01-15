15 января в Удмуртии стартует кампания по записи детей в первый класс
В Удмуртии 15 января, в среду, стартует кампания по записи детей в первый класс. Об этом напомнил министр информатизации и связи республики Тимур Меджитов.
- Дорогие родители первоклашек, 15 января у нас стартует очередная кампания по записи детей в первые классы. С 09:00 начнется прием заявок в школы городов Глазов и Можга, - написал Тимур Меджитов.
Далее населенные пункты будут добавляться. График будет опубликован на сайте регионального Минобразования и на сайтах образовательных учреждений. Подать заявку можно на Региональном портале госуслуг.
Напомним, процедура записи в первый класс изменится. О нововведениях рассказывает «Комсомолка».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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