2020-01-15T10:22:04+03:00
Происшествия

Ижевчанин погиб в ДТП в Пермском крае

ДТП произошло 13 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краюФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
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В Пермском крае на 28 километре трассы Чернушка - Куеда произошло смертельное ДТП с участием ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- 67-летний ижевчанин, водитель машины «Лада Гранта», выехал на «встречку», где врезался в машину «Опель Астра», - сообщает ведомство.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир «Лады» скончались на месте. Двоих пассажиров этой же машины и пассажирку «Опеля» отвезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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