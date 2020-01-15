За 2019 год в Ижевске более 80 детей-пешеходов получили травмы в ДТП
В Ижевске за 2019 год в ДТП пострадали 86 детей-пешеходов. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.
- В половине случаев дорожно-транспортных происшествий дети получили травмы из-за собственной невнимательности. В 2018 году эта цифра была на 24% меньше, - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция Ижевска напоминает родителям - чтобы ваш ребенок не попал в ДТП, необходимо ежедневно напоминать ему о соблюдении Правил дорожного движения:
- переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу, убедившись в своей безопасности - необходимо остановиться, посмотреть по сторонам, дождаться, чтобы все машины перед пешеходным переходом остановились, только затем начинать переход через дорогу.
- перед началом движения для улучшения обзора пешеходу необходимо снять капюшон, вынуть наушники, убрать мобильный телефон в карман или сумку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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